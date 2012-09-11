Третьяков: У громадян України хочуть відібрати землю за допомогою корупційного закону

Ухвалений парламентом Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» (№ 10043) має бути ветований Президентом як корупційний. Про це заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв’ю журналістам.

На думку політика, в разі, якщо цього не відбудеться, після перемоги опозиції на виборах демократична більшість має скасувати цей закон і повернути процес реформування земельних відносин в Україні в законодавче русло.

«Закон передає Держагентству земельних ресурсів повноваження розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення, - заявив Олександр Третьяков. - Це прямо суперечить Конституції, де визначено, що землею можуть розпоряджатися тільки місцеві органи влади».

Також політик розкритикував ідею створення державного земельного банку, статутний фонд якого формуватиметься не за рахунок грошових коштів, а за рахунок землі.

«Дане положення суперечить Закону «Про банки та банківську діяльність», - впевнений Олександр Третьяков, - оскільки капітал банків формується тільки за рахунок грошових коштів. У законі закладається механізм збиткової роботи банку, оскільки не зрозуміло, за рахунок яких коштів планується видавати кредити аграріям під відсотки, які навіть нижчі, ніж на світових ринках».

Як наслідок, вважає опозиційний депутат, достатньо буде внести кілька змін до чинних законів, щоб зробити банк банкрутом і забрати українську землю за борги.

Також місцева влада позбавляється права продавати землю несільськогосподарського призначення. А це - один з основних ресурсів наповнення місцевих бюджетів. «У підсумку місцеве самоврядування буде залишене «без штанів». І, всупереч заявам про децентралізацію повноважень, буде ще більше залежати від дотацій і субвенцій із центру», - сказав Олександр Третьяков.

Як відомо, Верховна Рада 242 голосами «за» у другому читанні і в цілому ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» (№ 10043).

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.