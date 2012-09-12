Симоненко думає, що в Україні можливий лише один Майдан - соціалістичний

Лідер Комуністичної партії України, народний депутат Петро Симоненко припускає, що в Україні у разі масових фальсифікацій на парламентських виборах може виникнути «новий Майдан», однак «тільки соціалістичний».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Майдан можливий лише соціалістичний. Того Майдану 2004 року вже не буде. Який буде? Подивимося. Покаже час», - сказав голова КПУ.

При цьому він додав, що «Майдан вирішуватиме завдання абсолютно іншого перевлаштування у нас у суспільстві і абсолютно за іншою моделлю. Тому я сказав, що порядок денний Майдану буде соціалістичний, якщо він відбудеться».

П.Симоненко також повідомив, що комуністи знають, які масштабні фальсифікації готує влада на майбутні парламентські вибори в Україні.

Сьогодні технологія наступна - це повністю формат підконтрольної дільничної комісії. Тому у день голосування ніхто бюлетені не кидатиме, а саме готуватимуть мішки, які стоятимуть. І, природно, при повному 100%-му контролі за дільничними комісіями, буде підписано протоколи, а це, природно, і підкуп, і шантаж членів дільничної комісії. Будуть підписані протоколи ті, які їм потрібні», - пояснив лідер комуністів.

Тому, як підкреслив П.Симоненко, у КПУ «вже досягнуті дуже серйозні домовленості з нашими партнерами і колегами за межами України про те, що ними буде надана дуже серйозна допомога з різних країн по спостерігачах, щоб ми захистили голос виборця і забезпечили свободу українців на волевиявлення».

«У нас дуже жорсткий підбір тих, хто працюватиме у дільничній комісії. І сьогодні, як ніколи Компартія серйозно готується до дня голосування і моменту підрахунку голосів», - зазначив П.Симоненко.