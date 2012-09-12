Міліціонер збив пішохода, не впоравшись з управлінням

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За даним фактом прокуратура Дніпропетровського району порушила кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Прокуратура не повідомляє подробиць ДТП.