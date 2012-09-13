У КМДА запевняють, що на російські гроші збудують українські школи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, відповідаючи на питання журналістів, якою мовою вестиметься навчання дітей у нових школах, що будуватимуться згідно з угодою з ТОВ «Інвестиційна компанія Внєшекономбанку «ВЕБ Капітал» щодо фінансування будівництва шкіл у Києві.

«Щодо підписання договору з «ВЕБом», школи відкриватимуться ті, які необхідні жителям міста... Та угода, що підписана із Внєшекономбанком, має на меті фінансування міста в потребах на будівництво шкіл саме тих, яких нам не вистачає в місті. У нас освіта ведеться українською мовою, і, зрозуміло, це будуть звичайні наші школи», - сказав Р.Крамаренко.

Разом з тим він звернув увагу на той факт, що в Києві реалізуються окремі інвестиційні проекти з будівництва російськомовних шкіл. «Але це приватні ініціативи, це приватні інвестиції. Вони зараз ведуться. І я думаю, що наступного року ми побачимо приватну школу», - сказав Р.Крамаренко.

За його словами, в рамках підписаного з російською стороною договору буде реалізована фінансова схема будівництва нових шкіл. «Тобто, ми можемо будувати школи, виділяючи по 100 млн. грн, і в рік вводитимемо по одній школі, а можна виділити 1 млрд грн за рахунок кредитних коштів і в рік одержати 10 шкіл і вирішити проблему з освітою і з браком місць для учнів. І потім 10 років за це розраховуватися», - пояснив Р.Крамаренко.

На цю тему: У Попова пояснили, чим розплатяться з російським банком за метро на Троєщину

Він уточнив, що нині КДМА підписала угоду, але не одержала кредит. «Ще буде розроблена фінансова схема, будуть запропоновані відсотки», - сказав Р.Крамаренко.

За його даними, на сьогоднішній день столиця має потребу в будівництві близько 12 шкіл і 30 дитячих садків. Влада планує за рахунок кредитів, наданих російською компанією, побудувати 10 шкіл. Передбачається, що будівництво навчальних закладів почнеться в середині наступного року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві в рамках проведення Днів Москви КДМА уклала угоду з ТОВ «Інвестиційна компанія Внєшекономбанку «ВЕБ Капітал», якою передбачено фінансування будівництва 4-ї лінії метрополітену, а також будівництво нових шкіл і дитсадків.