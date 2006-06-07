У ”сотівських” переговорах Росія випередила Україну

Росія і Австралія підписали протокол про завершення двосторонніх переговорів в рамках приєднання Росії до Світової організації торгівлі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу російського Мінекономрозвитку.

З Коста-Рікою переговори завершено, але ще має відбутися формальне підписання угоди.

Єдиною країною, з якою переговори ще не завершено, залишаються США. Головними розбіжностями є питання інтелектуальної власності і доступу на російські фінансові ринки.

Росія сподівається вступити в організацію до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, Україна вже завершила переговори з 47 країнами-членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ. Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією і Тайванем.