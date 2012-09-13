ЦВК та Генпрократура спихують одна на одну скарги депутатів

Раніше звернення Андрія Павловського (фракція «БЮТ-Батьківщина»), Олександра Черноморова (фракція Партії регіонів), Валерія Кальченка (фракція «БЮТ-Батьківщина»), Сергія Пашинського (фракція «БЮТ-Батьківщина»), Сергія Подгорного (фракція «БЮТ-Батьківщина»), Олега Тищенка (фракція «БЮТ-Батьківщина»), Костянтина Бондарєва (фракція «БЮТ-Батьківщина»), Кирила Куликова (фракція НУ-НС) і Олександра Стешенка (фракція «БЮТ-Батьківщина») щодо порушень виборчого законодавства надійшли до Центрвиборчкому від ГПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК сьогодні на засіданні вирішила повернути до Генеральної прокуратури звернення всіх цих народних депутатів для проведення перевірки.

«Вказані звернення містять інформацію щодо порушень законодавства про вибори народних депутатів України та порушень, які мали місце до початку виборчого процесу, зокрема у частині проведення передвиборної агітації», - сказала секретар ЦВК Тетяна Лукаш.

ЦВК у своєму рішенні зазначає, що, відповідно до ч.1 ст.114 закону про вибори народних депутатів, передбачено кримінальну та адміністративну відповідальність осіб, винних в порушенні виборчого законодавства.

При цьому ЦВК також посилається на ч.2 ст.61 закону про вибори народних депутатів, згідно з якою виборча комісія повинна повідомляти правоохоронні органи у випадках виявлення порушень для проведення перевірки і реагування відповідно до закону.

«Отже перевірка викладених у заявах чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину, прийняття по них рішень, виявлення відповідальності виходить за межі повноважень ЦВК. Кримінально-процесуальним кодексом України встановлено, що вирішення подібних питань належать до виключної компетенції уповноважених на те органів», - сказала Т.Лукаш.