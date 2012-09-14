Кондоліза Райс каже, що демократії без незалежного суду не може бути

Як передає кореспондент УНІАН, про це 66-й держсекретар сказала сьогодні в Ялті під час 9-го Форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

Відповідаючи на запитання оператора дискусії, вона нагадала, що сьогодні колишній президент Польщі Олександр Квасневський цікавився у глави Української держави Віктора Януковича ув’язненням екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко: «країна має обережно ставитися до того, щоб переслідування не виглядало політично мотивованим».

За словами К.Райс, сьогодні може бути один лідер, завтра - інший, але при цьому в державі обов'язково має бути справедливе правосуддя.

У цілому, кажучи про ситуацію в Україні, К.Райс відзначила, що США бачать як позитивні моменти, однак є і питання, які непокоять Америку.

К.Райс додала, що демократія - це складний процес.