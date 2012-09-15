ЗМІ: Китайці допоможуть Україні заощадити на російському газі

Про це повідомляє в статті «Куди підуть більше 3,6 млрд дол. китайського кредиту», опублікованій у тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (№№32 від 14-21 вересня 2012 р.).

Як повідомили видання в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості, гроші Держбанку КНР підуть на реалізацію п'яти інноваційних проектів.

«На даний час планується реалізувати проект заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям, складовими якого є будівництво чотирьох заводів газифікації кам'яного і бурого вугілля, а також реконструкція ДП „Сєверодонецька ТЕЦ“, що передбачає її переобладнання на використання водовугільного палива», — йдеться в коментарі міністерства.

Будівництво заводів газифікації передбачається в Донецькій, Луганській (кам'яне вугілля) і Кіровоградській (буре вугілля) областях.

У Кабміні пояснили вибір технологій саме Китайської Народної Республіки тим, КНР зараз «є світовим лідером з впровадженню технологій водовугільного палива і газифікації вугілля».

«В Україні такі технології на сьогодні в промислових масштабах не застосовуються», — мовиться в коментарі.

«Економічний ефект підрахований на основі показників заміщення споживання природного газу в обсязі більше 3 млрд кубометрів після реалізації проекту і розрахункових показників собівартості виробництва водовугільного палива, синтез-газу і синтетичного природного газу», — зазначили в Міненерго.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю по заміщенню споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії на фінансування проектів по заміщенню споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,656 млрд доларів.

31 липня Верховна Рада України прийняла закон, яким надаються державні гарантії по цій кредитній лінії.