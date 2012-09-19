У справі про тортури ув'язнених у Тбілісі затримали 10 осіб

Про це, як передає Лента.ру, заявив головний прокурор республіки Муртаз Зоделава.

Серед затриманих, за його словами, виявився заступник керівника департаменту з виконання покарань Гага Мкурналідзе, а також співробітники Глданської в'язниці: директор Давид Хучуа, заступник директора Віктор Качеішвілі, керівник відділу безпеки Леван Пурцхванідзе, старший інспектор режиму Георгій Кварацхелія, начальник відділу режиму Олег Пацация, інспектор контролю Манучар Ломтадзе, оперативний черговий Гела Цомая, контролер Леван Пхаладзе і інспектор відділу безпеки Борис Парулава.

Раніше сьогодні стало відомо про затримання на грузино-вірменському кордоні ще одного тюремника - Дату Акобія, який, як повідомила його адвокат, знімав тортури на відео (його прізвище прокурор серед затриманих не згадав).

Справу за фактом знущань над ув'язненим розслідують за статтями "Катування" і "Нелюдське або принизливе поводження".