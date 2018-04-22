Ющенко: «З політичними примхами покінчено»

Президент не виключає ні призначення на посаду прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, ні надання міністерських посад її суперникам Партії регіонів. Віктор Ющенко дав інтерв’ю французькій Figaro

Фігаро: Нещодавні парламентські вибори дадуть Україні змогу нарешті вийти з політичної безвиході?

Віктор Ющенко: Ми показали вкотре, що Україна вміє проводити демократичні вибори. Але ці результати унікальні в своєму роді. Оскільки, з одного боку, демократична коаліції перемогла, європейський вибір переміг. Але, з іншого боку, Партія регіонів зберегла свою третину голосів в парламенті. Таким чином, очевидно, що без діалогу між демократичними силами і регіональними, ми не зможемо примусити цей парламент працювати. Три партії повинні прийти до угоди.

Фігаро: Але що означає «вести діалог»? Чому в той час, як «помаранчеві» партії нарешті одержали більшість голосів, ви закликаєте до великої коаліції з партією вашого колишнього прем`єр-міністра і суперника Віктора Януковича? Віктор Ющенко: Українська демократія перемогла з перевагою в 3 голоси. Це означає, що, справді, є з чого формувати демократичну більшість. Але ми не зможемо почати роботу парламенту, якщо регіональні або соціалістичні (так в оригіналі. – УНІАН) депутати його бойкотуватимуть. Я не кажу про велику коаліцію, але про необхідність діалогу між трьома політичними силами, який може стати зеленим світлом для початку парламентських сесій. Приклад: «помаранчеві» сили формують коаліцію, але діалог дає змогу опозиції, вперше в історії України, одержати міністерські портфелі, а також комітети і посади в парламенті. Я пропоную мирне співіснування в конструктивній формі.

Фігаро: Ви можете призначити Юлію Тимошенко прем`єр-міністром? Віктор Ющенко: Так, це можливо, але після угоди між демократичною більшістю і опозицією. Формування уряду і парламенту відбуватиметься в умовах прозорості. Це унікальний, даний нам Богом, шанс облишити політичні примхи.

Фігаро: Ви були жертвою таємничого отруєння. Ви в хорошому здоров`ї? Віктор Ющенко: Усе гаразд. Два роки тому я був дуже ослаблений. Я докладав титанічні зусилля, навіть щоб просто встати вранці з ліжка. За два роки я переніс 24 хірургічних втручання. Я про це кажу вперше. Я повернувся з того світу.

Фігаро: Ви знаєте більше про замовника? Віктор Ющенко: Завдяки міжнародній експертизі та науковим аналізам, проведеним наді мною, нова інформація дозволила українським спецслужбам і прокуратурі вивчити весь перебіг подій. Тепер точно відомі час, місце, де це відбулося, в яких умовах і хто підніс мені отруту. Що стосується учасників, вони всі в Росії, що уповільнює розслідування. Походження діоксину є одним з головних питань. Чотири лабораторії в світі працювали над ним. Три надали нам свої висновки. Було б дуже бажано, щоб четверта, російська лабораторія, змогла співробітничати. Я абсолютно переконаний щодо замовників. Ця справа абсолютно політична.

Фігаро: Чи боїтеся ви нової газової кризи з Москвою, після недавніх погроз Газпрому? Віктор Ющенко: Я не хочу, щоб Росія перетворювала на інструмент дискусію про енергетику. Необхідно розділяти енергетику й політику Україні, Росії та всій Європі. Україна ні від кого не одержувала подарунків. Наша комерційна політика чесна. Остання декларація Газпрому для мене незрозуміла.

Фігаро: Ви зустрічаєтеся з президентом Саркозі за кілька днів до його поїздки до Москви. Це збіг? Що ви від нього чекаєте? Віктор Ющенко: Це збіг. Що важливе, то це підтримка стратегічних відносин з Францією. Ми працюємо над новим договором з Європейським Союзом, доопрацювання якого відбудеться наприкінці 2008 за французького головування. Буде також дуже важливо мати французьку підтримку при вступі України до СОТ.