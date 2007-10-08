Ющенко заявляє, що його пропозиції “отримали підтримку” у переможців виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що його пропозиції щодо схвалення нового закону про уряд України та керування ним силовими і правоохоронними органами “отримали політичну підтримку” на сьогоднішній зустрічі з переможцями виборів.

Про це йдеться в заяві Президента України, розміщеній на офіційному сайті глави держави, за результатами сьогоднішньої зустрічі з керівниками п`яти політичних сил, які увійшли до складу новообраної Верховної Ради України.

“На підставі заяв учасників зустрічі схвально відзначаю, що пропозиції Президента України, які стосуються схвалення нового Закону України «Про Кабінет Міністрів України», забезпечення єдиного керівництва силовими і відповідними правоохоронними органами з боку глави держави, скасування депутатської недоторканності і привілеїв, вжиття першочергових кроків у сфері економічних реформ, боротьби корупції і судової реформи, а також підготовки нової редакції Конституції України, отримали політичну підтримку”, - йдеться в заяві. Президент України розглядає це “як основу для конструктивної і продуктивної роботи нового парламенту”.

Він висловив задоволення з приводу того, що позиція Президента України “була з розумінням сприйнята і підтримана ключовими учасниками зустрічі”. За його словами, для здійснення необхідних консультацій відведено п`ять днів.

В.ЮЩЕНКО очікує, що висловлені політичні позиції будуть невідкладно підкріплені відповідними домовленостями.

“Відтепер необхідно оперативно здійснити підготовку до початку роботи Верховної Ради України VI скликання, на основі узгодження політичних позицій сформувати коаліцію депутатських фракцій і гарантувати усі належні умови для конструктивної діяльності парламентської опозиції”, - йдеться в заяві В.ЮЩЕНКА.

Він наголосив, що вітає “виявлену готовність до започаткування якісно нової атмосфери політичного діалогу в країні” і поділяє пропозиції стосовно ефективної взаємодії парламентських коаліції та опозиції і створення повноцінних демократичних умов для діяльності опозиції.

За його словами, “Україна - єдина” і “ми отримали унікальний шанс для реалізації усіх необхідних змін в житті людей і держави”. Президент України вірить в його реалізацію.