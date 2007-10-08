9 партій, які входять до НУ-НС, підтримали єдину кандидатуру на голову парламенту

Сьогодні Політрада Блоку “Наша Україна - Народна Самооборона” одностайно запропонувала обрати голову Політради В’ячеслава КИРИЛЕНКА головою Верховної Ради України шостого скликання. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НУ-НС.

До складу Політради входять голови всіх дев’яти партій – учасниць блоку.

Раніше кандидатуру В.КИРИЛЕНКА для обрання спікером нового парламенту підтримала Президія очолюваної ним партії “Народний Союз Наша Україна”.

Політрада також розглянула перебіг переговорів з БЮТ про створення демократичної коаліції та підсумки зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами обраних до нового парламенту політичних сил.