9 партій, які входять до НУ-НС, підтримали єдину кандидатуру на голову парламенту
21:17, 08 жовтня 2007Політика
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Політрада також розглянула перебіг переговорів
Сьогодні Політрада Блоку “Наша Україна - Народна Самооборона” одностайно запропонувала обрати голову Політради В’ячеслава КИРИЛЕНКА головою Верховної Ради України шостого скликання. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НУ-НС.
До складу Політради входять голови всіх дев’яти партій – учасниць блоку.
Раніше кандидатуру В.КИРИЛЕНКА для обрання спікером нового парламенту підтримала Президія очолюваної ним партії “Народний Союз Наша Україна”.
Політрада також розглянула перебіг переговорів з БЮТ про створення демократичної коаліції та підсумки зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами обраних до нового парламенту політичних сил.
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