Порошенко-старший припинив виборчу кампанію за рішенням родини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив син Олексія Порошенка – Петро Порошенко, 20 вересня, під час Народного Віче у смт Піщанка Вінницької області.

«Ця кампанія є дуже непростою, тому родина Порошенків прийняла рішення про те, що Олексій Іванович Порошенко припиняє участь у виборчій кампанії»,- сказав П Порошенко під час свого виступу.

Він також зазначив, що незважаючи на припинення участі у виборах його родина й надалі відстоюватиме інтереси 16-го округу.

«Мій батько буде з вами, він відстоюватиме інтереси свого округу, як депутат Вінницької обласної ради, а я зроблю усе від себе залежне, щоб на законодавчому рівні інтереси кожного виборця округу, який підтримав Олексія Порошенка, був почутим та підтриманим не залежно від того, хто стане народним депутатом», - наголосив П.Порошенко.