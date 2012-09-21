Об’єднана опозиція домоглася включення своїх представників до ДВК Маріуполя

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», «сьогодні вранці голови комісій та їх ватажки почули висунутий ультиматум про намір жорстко блокувати роботу комісій в разі безпідставного невключення представників опозиції до складу ДВК. Вони внесли зміни у своє вчорашнє рішення, яким відхилили всіх кандидатур від опозиції, та прийняли подання від фракцій «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» і «Наша Україна – Народна Самооборона» та партій ВО «Батьківщина», «Громадянська позиція», Народний Рух України, Європейська партія України, партія «Реформи і Порядок».

Згодом відбулося жеребкування, за результатами якого представники Об’єднаної опозиції отримали по 6 місць у дільничних виборчих комісіях виборчого округу №57 та по 5 місць у дільничних виборчих комісіях виборчого округу № 58 Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» і «Наша Україна – Народна Самооборона» та партії ВО «Батьківщина», «Громадянська позиція», Народний Рух України, Європейська партія України, партія «Реформи і Порядок» внесли до окружних виборчих комісій в одномандатних виборчих округах № 57 та 58 Маріуполя на Донеччині подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

Подання були внесені у строки, визначені Законом України «Про вибори народних депутатів України», та містили всю необхідну інформацію, передбачену законодавством. Секретарі комісій в округах № 57 та 58 прийняли дані подання.

Проте 19 вересня всі кандидатури від цих фракцій та партій з надуманих причин були відхилені. Того ж дня Об’єднана опозиція «Батьківщина» подала до Донецького окружного адміністративного суду клопотання про забезпечення позову щодо визнання рішень голів окружних виборчих комісій № 57 та 58 Маріуполя недійсними.