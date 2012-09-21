Грищенко: Україна не реагуватиме на заклики ЄС звільнити Тимошенко

Про це К.Грищенко заявив на інтерв’ю виданню Die Presse, повідомляє “Українська правда”.

На зауваження, що ЄС ставить підписання Угоди про асоціацію з Україною в залежність від звільнення Ю.Тимошенко, К.Грищенко відповів: "Ми не збираємося нічого робити. Наша судова система повинна працювати і спиратися на факти".

Він натякнув, що друзям України не слід давати поради лише зі співчуття до харизматичних політиків, не знаючи точно, що сталося.

"Ми надто довго були під владою Москви, коли вони говорили нам, що ми повинні робити", - додав К.Грищенко.

Він також не вважає, що кримінальні справи проти Ю.Тимошенко – особиста помста Президента України Віктора Януковича.

К.Грищенко наголосив, що внаслідок підписання Ю.Тимошенко газового контракту з Росією Україна зазнала величезних збитків, тоді як Німеччина й Росія задоволені контрактом.