Білборди Кличка заклеїли рекламою Партії регіонів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської обласної організації партії «УДАР»

За словами керівника штабу по виборчому округу №197 партії «УДАР» Дмитра Личка, рекламісти, які переклеювали білборди, заявили, що це робиться за вказівкою першого заступника міського голови Золотоноші.

Начальник юридичного відділу Черкаського обласного виборчого штабу партії «УДАР» Назар Крупко зазначив, що “свавілля влади і Партії регіонів в області набирає нечуваних обертів. По-перше, знищення передвиборної агітації є кримінальним злочином. По-друге, на плакатах, якими заклеїли рекламу партії «УДАР», не було зазначено жодних відомостей про замовника, відповідального за друк тощо. Це також є порушенням виборчого законодавства”.

Як повідомили у прес-службі “УДАРУ”, за даними фактами вже складені акти, які будуть передані до виборчих комісій і до суду.

Крім цього, «УДАР» вимагатиме порушення кримінальної справи щодо знищення політичної реклами в межах політичної агітації.