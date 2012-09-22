Шевченко божиться сумлінно працювати, якщо пройде у ВР
12:08, 22 вересня 2012Політика
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Кандидат в народні депутати від партії «Україна-вперед!», футболіст Андрій Шевченко обіцяє сумлінно ходити на засідання Верховної Ради, в разі обрання до парламенту.
Шевченко каже, що не просто так іде
Про це він заявив в ефірі «Великої політики», відповідаючи на запитання чи не вийде так, що він як деякі відомі особи братиме участь у виборчій кампанії, а після проходження до ВР працювати там не буде.
«Звичайно буду працювати. І не просто буду працювати, а все робити для того, щоб у нас розвивався спорт та фізична культура», - сказав А.Шевченко.
Він зауважив, що дуже багато зробив для країни як спортсмен і ухвалив для себе рішення зробити щось як політик. «Я точно знаю ті напрямки де я можу допомогти своїй країні. Тому мені просто та легко», - сказав А.Шевченко.
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