Шевченко божиться сумлінно працювати, якщо пройде у ВР

Про це він заявив в ефірі «Великої політики», відповідаючи на запитання чи не вийде так, що він як деякі відомі особи братиме участь у виборчій кампанії, а після проходження до ВР працювати там не буде.

«Звичайно буду працювати. І не просто буду працювати, а все робити для того, щоб у нас розвивався спорт та фізична культура», - сказав А.Шевченко.

Він зауважив, що дуже багато зробив для країни як спортсмен і ухвалив для себе рішення зробити щось як політик. «Я точно знаю ті напрямки де я можу допомогти своїй країні. Тому мені просто та легко», - сказав А.Шевченко.