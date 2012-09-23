Одеський порт пропонує пустити метро від морвокзалу до Приморського бульвару

Одеський морський торговий порт зацікавлений в тому, щоб з'єднати морський вокзал з історичним центром міста монорельсовою дорогою чи наземним метро, повідомив на прес-конференції за підсумками роботи Третьої міжнародної конференції «Black Sea Cruise-2012» начальник порту Юрій Васьков.

«Зважаючи на те, що поки що не налагоджено комунікацію морвокзалу з Приморським бульваром та іншими вулицями історичного центру міста, і це доставляє істотні незручності туристам, які прибувають до міста на круїзних суднах, - відзначив Ю.Васьков, - ми розглядаємо можливість з'єднати морвокзал із Приморським бульваром наземним метро чи монорельсовою дорогою. Зараз ведемо переговори про це з мерією».

Ю.Васьков не уточнив, за рахунок державних коштів чи за допомогою інвесторів планується реалізовувати проект. Проте констатував, що «на підтримку такого проекту вже висловився і міністр інфраструктури Борис Колесніков».

Останнім часом доставка туристів від причалів порту до центральної частини Одеси здійснюється автобусами і шатл-басами, але це не вирішує проблеми зручного транспортного сполучення.

Отже, «створення зручного транспорту дуже важливе для організації відвідин морськими туристами, серед яких багато літніх людей, культурних та історичних визначних пам'яток Одеси», - сказав Ю.Васьков.

За його словами, кількість заходжень круїзних суден до Одеського порту щорічно збільшується на 5-10 відсотків. Зокрема, цього року має досягти 77 суднозаходів, що буде найвищим показником за роки незалежності України.