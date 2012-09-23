ЦВК повернула заяву посла США назад у ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні Центвиборчкому.

Крім того, ЦВК вирішила також надіслати для реагування до Генеральної прокуратури звернення кандидатів у депутати Вадима Гладчука (одномандатний виборчий округ № 223, м.Київ) та Юрія Фурмана (одномандатний виборчий округ № 106, Луганська область)

ЦВК пояснила у своєму рішення, що у цих заявах та зверненнях міститься інформація про порушення законодавства про вибори народних депутатів України та порушення, що мали місце до початку виборчого процесу.

При цьому Центрвиборчком наголосив, що, відповідно до ч.1 ст.114 закону про вибори народних депутатів, передбачено кримінальну та адміністративну відповідальність осіб, винних в порушенні виборчого законодавства. ЦВК також посилається на ч.2 ст.61 закону про вибори народних депутатів, згідно з якою виборча комісія повинна повідомляти правоохоронні органи у випадках виявлення порушень для проведення перевірки і реагування відповідно до закону.

«Отже проведення перевірки викладених у заявах чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину або адміністративного порушення, прийняття по них рішень, виявлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності виходить за межі повноважень ЦВК. Кримінально-процесуальним кодексом України встановлено, що вирішення подібних питань належить до виключної компетенції уповноважених на те органів», - сказав заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Водночас під час обговорювання цього рішення не оголошувалися конкретні факти, вказані заявниками.