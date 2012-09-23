Шевченко: Нам нічого обговорювати з Партією регіонів і КПУ

Кандидат в народні депутати від партії «Україна – Вперед!» Андрій Шевченко не бачить можливості співпраці в майбутньому з Партією регіонів та Комуністичною партією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю «5 каналу», показаному в суботу.

«Нам немає чого обговорювати з Партією регіонів, з партією комуністів», - сказав А.Шевченко.

Говорячи про свого колегу, лідера партії «УДАР» Віталія Кличка, А.Шевченко зауважив, що тут немає жодної конкуренції. Він додав, що коли пропонував В.Кличку провести дебати, то в першу чергу хотів обговорити питання розвитку спорту в Україні. «В першу чергу ми не конкуренти. Ми в різних політичних силах, але у нас дуже багато спільного… З партією «УДАР» ми з радістю сіли та обговорили майбутній розвиток України», - сказав А.Шевченко.

Він також висловив переконання, що нинішня влада не зможе забезпечити Україні вступ до Євросоюзу. «Я впевнений, що нинішній уряд не зробить нічого, щоб Україна рухалася в правильному напрямку, оскільки те, що відбувається зараз в Україні – політичні репресії, які є з Юлією Тимошенко та Юрієм Луценко, вони тільки віддаляють на сьогодні Україну від Європи», - додав А.Шевченко.