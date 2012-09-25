Гендиректора Київського зоопарку Толстоухова звільнили з посади

Про це у коментарі УНІАН повідомила керівник прес-служба КП «Київський зоопарк» Анжеліка Комарова.

Однак вона не уточнила, з якого числа О.Толстоухов звільнений, і чи це було за власним бажанням, чи це рішення міської влади.

Також керівник прес-служби поінформувала, що разом із О.Толстоуховим звільнилися і кілька членів його команди.

«Це дуже свіжа інформація (про звільнення О.Толстоухова), можливо, навіть вчорашня. Я тільки вийшла з відпустки, тому повністю інформацію не можу надати. Але знаю, що кілька людей з його команди також звільнились», - сказала А.Комарова.

Пояснюючи можливі причини звільнення керівника зоопарку, вона сказала: «Чи втомленість, чи якась інша причина – не знаю цю «кухню».

УНІАН звернувся за коментарем до КМДА щодо звільнення О.Толстоухова.