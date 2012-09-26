Світовий конгрес українців розширить свою місію спостерігачів за виборами

03:15, 26 вересня 2012
Політика
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Канадсько-українська фундація/Конгрес українців Канади та Український конгресовий комітет Америки (УККА) об'єднають свої міжнародні спостережні виборчі місії під час парламентських виборів в Україні.

Як повідомляється на сайті СКУ, Конгрес попередньо призначив президента УККА Тамару Олексій та президента КУК Павла Грода співголовами місії. При цьому посол Канади в Україні Дерек Фрейзер очолить місію, яка буде довгостроковою.

Президент СКУ Євген Чолій зауважив, що має величезну довіру до місії спостерігачів, очолюваної Т.Олексій і П.Гродом, які в минулому провели багато дієвих місій.

В свою чергу П.Грод зазначив, що “спостерігачі з усіх куточків світу, в тому числі з Дубаїв, Іспанії, Канади, США, Росії та Австралії, взяли на себе зобов'язання приєднатися до місії СКУ, включно з багатьма парламентаріїями і сенаторами з різних країн".

"Оскільки кожна з наших організацій має величезний досвід і авторитет у моніторингу виборів в Україні - це природна еволюція, що дозволить максимізувати ефективність нашої роботи", - сказав він.

Зі свого боку Т.Олексій повідомила, що всі спостерігачі підписали суворий Кодекс поведінки, створений за зразком кодексу Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Вона наголосила, що місія не допускається до участі в політичному процесі, а тільки для спостереження за тим, чи відповідають вибори законам України та міжнародним нормам. “В остаточному підсумку ми хочемо переконатися, що воля українського народу почута і врахована", - сказала вона.

СКУ та всі його складові організації закликають людей по всьому світу зареєструватися спостерігачами на виборах. Крім того, Конгрес звертається за фінансовою підтримкою для забезпечення ефективності роботи місії.

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