Світовий конгрес українців розширить свою місію спостерігачів за виборами

Як повідомляється на сайті СКУ, Конгрес попередньо призначив президента УККА Тамару Олексій та президента КУК Павла Грода співголовами місії. При цьому посол Канади в Україні Дерек Фрейзер очолить місію, яка буде довгостроковою.

Президент СКУ Євген Чолій зауважив, що має величезну довіру до місії спостерігачів, очолюваної Т.Олексій і П.Гродом, які в минулому провели багато дієвих місій.

В свою чергу П.Грод зазначив, що “спостерігачі з усіх куточків світу, в тому числі з Дубаїв, Іспанії, Канади, США, Росії та Австралії, взяли на себе зобов'язання приєднатися до місії СКУ, включно з багатьма парламентаріїями і сенаторами з різних країн".

"Оскільки кожна з наших організацій має величезний досвід і авторитет у моніторингу виборів в Україні - це природна еволюція, що дозволить максимізувати ефективність нашої роботи", - сказав він.

Зі свого боку Т.Олексій повідомила, що всі спостерігачі підписали суворий Кодекс поведінки, створений за зразком кодексу Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Вона наголосила, що місія не допускається до участі в політичному процесі, а тільки для спостереження за тим, чи відповідають вибори законам України та міжнародним нормам. “В остаточному підсумку ми хочемо переконатися, що воля українського народу почута і врахована", - сказала вона.

СКУ та всі його складові організації закликають людей по всьому світу зареєструватися спостерігачами на виборах. Крім того, Конгрес звертається за фінансовою підтримкою для забезпечення ефективності роботи місії.