Янукович нагадав, що Україна віддала ядерну зброю і наполіг на гарантіях безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав, виступаючи на Пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

"Ми наполягаємо: гарантії безпеки для держав, які відмовилися від своїх ядерних арсеналів та пішли на інші стратегічні поступки, мають бути відображені в юридично зобов’язуючих міжнародних документах", - сказав Президент

Звертаючись до проблематики міжнародної безпеки, В.Янукович наголосив на глибокій відданості України справі побудови більш безпечного та захищеного світу.

"Ця відданість – у національній свідомості українців, в якій відбилися лихоліття воєн, тоталітаризму й голодоморів, а також наслідки Чорнобильської аварії – найбільшої техногенної катастрофи в історії людства", - сказав він.

За словами Президента, тому прагнення України вберегти світ від подібних до пережитих нами трагедій виходить від самого серця українців. Упродовж понад двох десятиліть своєї незалежності Україна є послідовним прибічником курсу глобального ядерного роззброєння та нерозповсюдження.

"Ми добровільно відмовилися від третього в світі за потужністю ядерного арсеналу, ми дотрималися свого слова й цього року повністю вивезли із країни останні запаси високозбагаченого урану", - наголосив він.

В.Янукович вважає, що ці важливі кроки, а також проведення минулого року в Києві Саміту з мирного та інноваційного використання ядерної енергії, є гідними наслідування.

"У цьому ж світлі розглядаю Спільну декларацію України, Мексики та Чилі – країн, які доклали особливих зусиль з нейтралізації ризиків використання високозбагаченого урану. Декларація залишається відкритою до приєднання. На жаль, досі нереалізована амбітна мета поступової повної ліквідації ядерної зброї", - наголосив він.