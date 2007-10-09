Путіну приємно, що Газпром став власником газу в українських сховищах

Росія була здивована досить великим боргом перед «Газпромом» за поставки газу до України, але рада, що питання вдалося вирішити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Росії Володимир ПУТІН під час зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в резиденції в Новоогарьовому.

«Я радий, що і на рівні компанії, і на рівні урядів це питання вирішено. Для нас було несподівано, абсолютно, що нагромадився такий великий борг в 1,3 млрд. доларів, приблизно, але я зараз не вдаватимусь у деталі. Приємно, що ви знайшли спосіб розв`язати цей вузол. Наскільки мені відомо, ухвалено рішення про те, що «Газпром» стає власником відомого обсягу газу в сховищі, яке розташоване на території самої України. Але ми повинні з вами розуміти, і я хочу, щоб наші українські колеги знали про це, - ми виходитимемо з того, що той газ, який у нас є, спрямовуватиметься на потреби, перш за все українських споживачів. І я б вас просив так налаштовувати всі урядові структури і господарюючі суб`єкти», - заявив В.ПУТІН.

Глава Росії наголосив, що це буде не газ, який надходить «по трубі і за відомим графіком» з Росії, а газ, який перебуває в українських сховищах.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками зустрічі глави "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА було підписано угоду про врегулювання заборгованості за поставлений в 2007 році газ до України. Угоду укладено між господарюючими суб`єктами, в документі підтверджено обсяг заборгованості (1,3 млрд. дол.) і визначено схему, що передбачає погашення боргу до 1 листопада ц.р.

За даними виконавчого директора RosUkrEnergo AG Костянтина ЧУЙЧЕНКА, перший платіж у рамках даної угоди в розмірі 200 млн. дол. має бути переказаний "УкрГаз-Енерго" на рахунок RosUkrEnergo до 22 жовтня 2007 року. Документ дозволяє в разі порушення українською стороною термінів погашення боргу зменшити після 1 листопада подачу природного газу пропорційно несплаченій сумі.

Прем`єр-міністр РФ Віктор ЗУБКОВ повідомив, що частина українського боргу за поставки газу в цьому році в сумі 1,2 млрд. доларів буде погашено за рахунок реалізації “Газпромекспорту” (РФ) газу, що належить «РосУкрЕнерго» і газу України, що знаходиться в підземних сховищах. Частину українського боргу, що залишилася, – 929 млн. доларів – буде погашено за рахунок власних оборотних коштів «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогазу України".