БЮТ претендує на посаду губернатора і двох заступників у Полтавській області

Полтавська обласна організація Блоку Юлії Тимошенко претендує на посаду губернатора і двох заступників у Полтавській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Полтавської обласної організації партії ВО «Батькiвщина» Вадим ПЕТРЕНКО.

Свої вимоги керівництво партійної організації обгрунтовує перемогою БЮТ на виборах у регіоні.

«Ми маємо підтримку майже 40%, а у виконавчій владі у нас нікого немає. Як мінімум, претендуємо на посаду губернатора і двох його заступників», - сказав В.ПЕТРЕНКО.

За його словами, в команді полтавського БЮТ більше десяти гідних претендентів: Дмитро ХРИСТОВ, Олександр ЗАЛУЖНИЙ, Анатолій ШКАРБАН, Олександр МАРЧЕНКО та ін.

В.ПЕТРЕНКО вважає, що нинішній губернатор Валерій АСАДЧЕВ не користується великою довірою населення, оскільки не є корінним полтавчанином.

*** БЮТ на позачергових виборах у Верховну Раду 30 вересня в Полтавській області набрав 37,86% голосів виборців, випередивши інші партії та блоки.