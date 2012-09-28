Власенко: Тимошенко незаконно позбавили права на короткострокове побачення

Про це в коментарі УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи відмову керівництва Качанівської колонії надати дозвіл на сьогоднішню зустріч Ю.Тимошенко з лідерами Об’єднаної опозиції Олександром Турчиновим, Арсенієм Яценюком та Григорієм Немирею.

«Це абсолютно незаконно. Є стаття 107 і 110», - сказав С.Власенко.

За словами С.Власенка, працівники пенітенціарної служби аргументували відмову двома причинами: «начебто тим, що у Юлії Володимирівни було багато делегацій з Європейського Союзу і що німецькі лікарі не рекомендували їй проводити такі зустрічі». За словами захисника, остання короткострокова зустріч з ініціативи Ю.Тимошенко відбулась 11 серпня із послом ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою.

«Після цього до неї ніхто не приїжджав на короткострокові зустрічі, а сьогодні, зважте, вже кінець вересня», - наголосив С.Власенко.

Він підкреслив, що всі європейські делегації, які приїжджали до Ю.Тимошенко, прибували за погодженням із Адміністрацією Президента і не в рамках короткострокових зустрічей.

«Всі європейці, які приїжджали до неї, не приїжджали в рамках короткострокових побачень на прохання Тимошенко. Вони приїжджали за погодженням з Адміністрацією Президента», - підкреслив С.Власенко.

Він також зауважив, що німецькі лікарі, навпаки, рекомендували Ю.Тимошенко проводити зустрічі із друзями, рідними та близькими, оскільки це сприяє процесу реабілітації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Державній пенітенціарній службі поінформували, що Ю.Тимошенко звернулась до керівництва Качанівської виправної колонії з проханням про надання їй 28 вересня побачення з А.Яценюком, О.Турчиновим та Г.Немирею.

Дозвіл на таке побачення керівництвом установи надано не було.

Зокрема, як пояснили в пенітенціарній службі, надання побачень із засудженими, які проходять курс лікування в стаціонарних умовах, на період лікування призупиняється. Право на спілкування із засудженими мають лише адвокати та медичний персонал, додали в прес-службі.

Також у ДПтС вказують, що відповідно до рекомендацій німецьких лікарів клініки "Шаріте", значна кількість зустрічей негативно впливає на процес реабілітації Ю.Тимошенко, у зв’язку з чим лікарі рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей на час перебування засудженої у стаціонарному закладі і зосередитися саме на реабілітаційному процесі.

Одночасно ДПтС України зазначає, що під час перебування Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні "Укрзалізниці" їй більше 180 разів надавались зустрічі з представниками Європейського парламенту, дипломатичних місій міжнародних і зарубіжних організаційно-правових інституцій, політичними діячами та окремими громадянами.