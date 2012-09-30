Опозиції заборонили проводити мітинг у Чернігові

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», 29 вересня суд задовольнив позов Чернігівської міськради до Чернігівської обласної організації партії “Фронт Змін”, в якому міська рада вимагала заборонити мітинг Об’єднаної опозиції 1 жовтня. Суд мотивував своє рішення тим, що місцева влада та органи самоврядування нібито не зможуть забезпечити охорону громадського порядку під час мітингу.

За день до цього Чернігівський адмінсуд виніс аналогічне рішення за позовом міськради до міської організації ВО “Батьківщина”, заборонивши мітинг із тієї самої причини.

ВО “Батьківщина” оскаржила рішення Чернігівського адмінсуду. Розгляд апеляційної скарги розпочнеться в Київському апеляційному адміністративному суді 30 вересня о 17.00.

Об’єднана опозиція заявляє, що такі судові рішення свідчать лише про одне - влада боїться “Батьківщини” і продовжує робити все, аби перешкодити їй доносити свою позицію до українців.

«Попри незаконні рішення суду, Об’єднана опозиція проведе зустріч із жителями Чернігівщини», - сказано у повідомленні.