Автору білборда з бабусею і котом світить до п'яти років тюрми

Автор гучного білборда «Дізналася, що онук проголосував за „регіони“, переписала хату на кота» Максим Голосний повідомив ZN.UA, що знаходиться в розшуку за звинуваченням у справі про розтрату 4,5 тис. грн. Стаття, за якою його звинувачують (ст. 191, ч. 2), передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Автор білборда зазначив, що ця кримінальна справа була порушена ще в листопаді 2011 року «за фактом вчинення». Але тоді Максим Голосний, який обіймав пост голови сільради Єлизаветівка, не фігурував як підозрюваний. Проте вже через місяць після скандалу з білбордами і висунення голосно кандидатом у депутати, слідчий перекваліфікував справу і висунув йому звинувачення в розтраті майна.

«Сумою збитків нібито заявлені 4500 гривень. Це автомобіль, який зберігався на моїй земельній ділянці, тому що немає гаража. Заявлені талони на 500 літрів бензину А-95, ноутбук і телефон. Адвокат сказав, що якось ціни не збігаються. Не можуть всі ці речі коштувати 4500 грн», — повідомив автор білборда.

Ноутбук, мобільний телефон і талони, за словами Голосного, зберігалися в службовому кабінеті. Проте чи є ці речі там тепер, він не знає, тому що після його звільнення з посади голови сільради в кабінеті проводили обшук, туди проникали невідомі особи, а прокуратура відмовляється розглядати його заяву і проводити відповідні слідчі дії щодо цих фактів.