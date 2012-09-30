Батьківщина: Тимошенко хочуть забрати з лікарні через відео

На цьому наголошується у заяві прес-служби ВО «Батьківщина», переданій УНІАН.

«Тюремники, за наказом Януковича, збираються викинути хвору людину з лікарні «Укрзалізниці» та знову заховати Юлію Тимошенко за грати Качанівської колонії, аби без зайвих свідків продовжувати тортури над нею», - зазначається в документі.

«Всім зрозуміло, що це - помста за оприлюднення відеозвернення, в якому Юлія Тимошенко закликає суспільство на парламентських виборах зупинити корупційний режим Януковича, який ігнорує закони та знищує права людей», - підкреслюється у заяві.

За словами однопартійців екс-прем'єра, «всі подивилися та пересвідчилися, що Юлія Тимошенко не може пересуватися без ходунків, однак, режим вперто продовжує брехати, тримає всю країну за ідіотів та заявляє про якесь міфічне розширення рухової активності».

У партії вимагають від режиму та президента Віктора Януковича особисто негайного звільнення Ю.Тимошенко.

Також ВО «Батьківщина» вимагає дозволити журналістам взяти в Ю.Тимошенко інтерв’ю.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко у першому після ув’язнення відеозверненні до громадськості, розміщеному на сайті партії «Батьківщина» закликала українців скинути на виборах «мафію, яка править в Україні та ігнорує права людей».

Лідер опозиції звинувачує В.Януковича у фізичному та психологічному тиску, який чиниться на неї щодня: «Кожен день чиниться не просто тиск психологічний і фізичний, а просто кожний день тут перетворюється в пекло абсолютно свідомо, навмисно. І це є план Януковича безпосередньо».

ДПтС України заявила в суботу про намір порушити питання про доцільність подальшого перебування Ю.Тимошенко у ЦКЛ № 5 м. Харкова.

«Зважаючи на неправомірну поведінку ув’язненої, порушення охоронного режиму збоку її захисника та однопартійців, також зважаючи значне розширення рухової активності ув’язненої, ДПтС України готує офіційне звернення до членів медичної комісії з проханням надати обґрунтування про доцільність чи недоцільність подальшого утримання ув’язненої Ю.Тимошенко у відділенні лікарні ЦКЛ № 5 м. Харкова», - повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби.