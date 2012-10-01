Тюремники кажуть, що жодних документів про виписку Тимошенко не надавали

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

«Жодних документів про виписку ув’язненої Ю.Тимошенко пенітенціарна служба не надавала, адже просто не має таких документів і не вповноважена приймати відповідні рішення», - заявили в ДПтС.

Відповідно, підкреслили в прес-службі, «такі заяви засудженої – є неправдивими та мають на меті обмовлення працівників пенітенціарної системи заради власного політичного піару».

Також у ДПтС зазначили, що 30 вересня вхідні двері відділення, де наразі проходить курс реабілітації Ю.Тимошенко, були облаштовані додатковим захистом - укріплені металевою решіткою. «Такі заходи вжиті з метою забезпечення надійної охорони засуджених жінок, які направлені для реабілітації до даного медичного закладу. Наявні до цього часу двері (з пластика) не забезпечували надійної охорони засуджених», - йдеться в повідомленні.

«Поряд з цим, коментуючи деякі абсурдні заяви засудженої Ю.Тимошенко та представників її захисту, ДПтС України окремо інформує, що туалетну кімнату у палаті засудженої ніхто і ніколи не замикав!», - наголошують у відомстві.

Керівництво ДПтС вважає поведінку і заяви як безпосередньо засудженої Ю.Тимошенко, так і представників її захисту, нічим іншим, як «цілеспрямованою провокацією, направленою на дестабілізацію роботи лікарні та співробітників Качанівської колонії».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.Тимошенко поширила заяву, в якій стверджувала, серед іншого, що їй передали документи на виписку з лікарні, а також про встановлення додаткових грат в палаті, де вона проходить курс лікування.

«…навколо мене зварюють нову клітку, додаткові грати, забирають необхідні предмети користування, закрили на ключ туалетну кімнату та поставили навколо мене потрійну кількість охорони. Пенітенціарна служба дала мені папірець про припинення лікування та виписку з лікарні, як чергову помсту за мою позицію. Але вони мусять усвідомити, що все це – марна праця, у мене не таке теляче серце, як у цих офіцерів при службі. Зі мною їм просто не буде», - зазначила Ю.Тимошенко.