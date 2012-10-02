У Табачника вирішили, що українські ВНЗ підійдуть казахам, азербайджанцям і китайцям

Договір про тендерній закупівлі рекламних послуг між державним підприємством "Інформаційно-іміджевий центр" при Міністерстві освіти і науки, молоді і спорту та ТОВ "Євромедіа Компані" оприлюднив "Вісник державних закупівель".

Згідно з документом, до 31 грудня поточного року виконавець повинен провести кампанію по "пропаганді системи освіти України" в двох з трьох запропонованих міністерством країнах - Казахстані, Білорусії та Азербайджані, пише Коммерсант-Україна.

Конкретні країни вибере виконавець. З держбюджету на заходи буде виділено 4,78 млн грн.

У "Євромедіа Компані" розповіли, що для проведення кампанії вже вибрали Казахстан і Азербайджан.

"У Казахстані та Азербайджані ще пам'ятають і люблять Україну, але Києву потрібно проявити ініціативу, щоб залучити молодь для навчання. Ці країни і так вже активно переходять на інші ринки", - повідомив генеральний директор компанії Павло Грицак.

В ефірах загальнонаціональних телеканалів цільових країн мають намір розмістити інтелектуально-ігрову телепрограму за участю учнів випускних класів (шість випусків по 45 хвилин для кожної з країн). Крім того, договором передбачається створення інтернет-порталу з інформацією про переваги навчання в Україні - українською, англійською, а також мовами цільових країн розміщення. Просувати портал планується через соціальні мережі.

Слід зазначити, що 3 вересня "Євромедіа Компані" отримала ще один рекламний підряд від Міносвіти на 3,78 млн грн для проведення аналогічних заходів - круглих столів та презентацій для преси - у рамках освітньої виставки "China Education Expo 2012" у Пекіні.