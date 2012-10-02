Рада розібралася з продажем української землі іноземцям

Верховна Рада поки що не подовжила мораторій на продаж землі. Натомість депутати ухвалили прийняти в цілому проект Закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо набуття права власності на землю".

Про це ідеться в сюжеті ТСН.

Це рішення підтримали 234 нардепи.

Документом передбачається, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть набуватися у власність іноземцями в будь-якій формі. Законом заборонено оформлювати землю на осіб без громадянства та підприємства з іноземними інвестиціями в статутному капіталі. Деякі винятки можливі тільки в разі дотримання порядку успадкування власності.

Водночас земельні ділянки для здійснення господарської діяльності дозволено набувати у власність юридичним особам, заснованим в Україні.

Раніше депутати відхилили два законопроекти від БЮТ і КПУ, за якими заборона на продаж землі мала б тривати до січня 2014-го року.

"Сьогодні міжнародний капітал підштовхує до продажу нашої рідної землі", - прокоментував представник фракції КПУ Сергій Гордієнко.

Не в захваті від рішень колег перебуває і заступник голови ВР Микола Томенко.

"Вважайте, що якщо не буде в наступному парламенті більшості на базі опозиції, то земля стане товаром з 1 січня 2013 року. Всі повинні це розуміти", - попередив він.

У Партії регіонів запевняють, що до ухвалення закону про земельну реформу ані гектара української землі не буде продано.

"Мораторій існує доти, доки не буде прийнято відповідну законодавчу базу продажу землі", - пояснив лідер фракції ПР Олександр Єфремов.

"Якщо покупець один – то зрозуміло, що буде відбуватись. Землю будуть за безцінь скуповувати, а потім вона опинятиметься в чиїхось руках", - турбується голова фонду підтримки реформ Віктор Пинзеник.

Про те, що держава не завжди є гарним менеджером і саме на етапі розподілу зароджується корупція, нагадав і нардеп Олександр Третьяков.

"Повинен бути мораторій на продаж землі. Інакше це може скупити купка людей, котрі спершу скупили виробництво, потім скуплять землю", - пояснив депутат.

Без мораторію і чіткої правової бази лише самі селяни мають вирішувати, що ж насправді робити із своєю землею: продавати чи почекати.