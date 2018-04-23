Страшилка під назвою ”трансгени”

З 1 листопада цього року харчові продукти в наших магазинах мають бути промарковані щодо наявності в них генетично модифікованих організмів (ГМО). Компанії-постачальники продуктів з ГМО нині роблять ставку на країни СНД.

У чому небезпека споживання генетично змінених продуктів, кореспондентові УНІАН розповідає доктор біологічних наук, головний науковий співробітник лабораторії імунології Інституту проблем патології Національно медичного університету імені О.О.Богомольця Катерина Гаркава.

Катерино Григорівно, що означає поняття "генетично модифікований", або "трансгенний"?

Це означає, що в природний набір генів організму за допомогою генної інженерії вводиться чужорідний ген, наприклад, для холодостійкості в картоплю вводять ген проліска. Робити цю процедуру у широкому масштабі можна лише у потужних лабораторіях великих корпорацій. Внаслідок цих маніпуляцій трансгенні організми набувають "корисні" якості – стають токсичними для комах або стають суперстійкими до пестицидів, які виробляє та ж сама корпорація. Або, на думку генетиків, набувають ще більш корисних якостей. От як, наприклад, відомо, що печінка щура виробляє дуже багато вітаміну С і тому щурячий ген вживлено у шпинат для більшого продукування корисного вітаміну.

Певно дослідники керувалися добрими намірами?

Всім відомо, куди веде така дорога. Як сказав про це один британський вчений: "Цими людьми керують сили зла". Але аргументи висуваються дійсно благородні – генетично модифіковані продукти врятують людство від голоду, бо трасгени вирощувати значно дешевше, врожаї більше. Такі продукти начебто корисніше за натуральні – в них штучно підвищують дозу вітамінів та мікроелементів, а на деякі поклали місію ліків. Так, американські вчені, працюють над виведенням породи ГМ-курей, яйця яких міститимуть речовини, що запобігають онкозахворюванням.

Вплив ГМО на людський організм до кінця не вивчений. Але науковці з багатьох країн світу виступають проти поширення цих технологій. Чому?

Численні дослідження цієї проблеми свідчать, що генетично модифіковані продукти є серйозною небезпекою – і не лише для здоров я людини, а й для навколишнього середовища. Вплив та дію їх не можна передбачити – вони детерміновані у часі. Але вже зараз доведено, що трансгени, потрапляючи у наш організм – у кров, кишечник, сперму та інші органи, зумовлюють пухлини, алергії, порушення репродуктивної функції. Британські вчені виявили, що змінені гени "осідають" у кишечнику. Це орган у якому виробляються імуноглобуліни, які виконують захисні функції. Таким чином ГМ-продукти, насамперед, шкодять імунітету людини.

Особливо нашому імунітету, підточеному чорнобильською аварією.

Саме тому недостатньо одного розпорядження щодо маркування ГМ-продукції, що введуть в Україні з 1 листопада. Адже геном українців, зазнав значного впливу радіоактивних доз. Якщо його посилити генетичним впливом, наша держава стане полігоном для безпрецедентного експерименту. Гадаю, в Україні треба ввести мораторій на ввезення, реєстрацію та виробництво продуктів харчування та ліків виготовлених на основі ГМ-технологій.

Для виготовлення ліків також використовують трансгени?

Так. Наприклад, в Італії розроблено дві вакцини з генетично модифікованих рослин (вирощених в одному з американських університетів). Одна з помідорів – проти туберкульозу, друга з картоплі – проти розладу шлунка. У рослини вмонтували гени, які стимулювали імунну систему людини. Розробники щиро вважають, що вакцина дуже потрібна країнам, що розвиваються.

Сподіваюся, він не нас мав на увазі...

Для України це була б справжня катастрофа. Уже зараз є свідчення наших патологоанатомів – усе частіше спостерігаються випадки, коли в людини (при розтині тіла) відсутній якийсь орган. З останніх подібних історій – коли 16-річна дівчинка згоріла від хвороби за тиждень. При розтині виявили, що в неї геть не було легенів. Тобто імунітет сприймає орган як чужорідний і знищує його. Усі ці прояви автоімунних захворювань спричинюють саме зовнішні чинники – екологічні проблеми, "штучна" їжа – з різноманітними хімічними домішками, з генетично модифікованими компонентами тощо.

Чому в Україні так мало уваги приділяється проблемі генетично модифікованих організмів?

Цьому завжди дивуються зарубіжні експерти. У нашій країні питання про трансгени чомусь сприймалося як неактуальне. Перша спроба прийняти законопроект була здійснена років 5–6 тому. Але через політичні скандали (касетний та інші) депутатам було не до цього, і трансгенний закон був похований. Можливо це й на добре – бо де-юре ввезення генетично модифікованих продуктів на територію України лишається незаконним. Таким чином, хочемо чи не хочемо, ми наближаємося до європейських стандартів. У Європі з 1998 року діє мораторій на реєстрацію трансгенів, а всі продукти, що містять понад 1% генетично модифікованого матеріалу, мають обов’язково маркуватися. Українським споживачам про таке можна лише мріяти.

Вивчення впливу ГМ-рослин на інші організми – величезна наукова проблема. Її мають розв’язувати не поодинокі біотехнологи, а цілі наукові колективи. Їх мають фінансувати держава. Бо зазвичай на такі дослідження виділяються гранти компаній-виробників ГМО.

Чи є в Україні лобі, яке зацікавлене у просуванні ГМ-продуктів на ринок?

Таке лобі є в всьому світі. На дослідження впливу трансгенів на людський організм майже неможливо отримати гранти, самі результати досліджень опублікувати у світових наукових виданнях теж нереально. Компанії просто відмовляються надати ГМ-матеріал для досліджень або вимагають натомість повного контролю над експериментом. Навіть коли фермери купують генетично модифіковане насіння, вони дають підписку, що не дадуть ці насіння на дослідження. До речі, дуже часто трансгенне насіння не проростає. В Індії зафіксовано зростання кількості самогубств серед фермерів – через два роки ГМ-насіння не проросло, а нормальні рослини стали безплідні. Уже зараз різко скоротилася біорізноманітність на полях і це пов’язують з ГМ-культурами.

Страшно собі уявити, що може статися з людством, якщо воно повністю перейде на трансгенний харч. Водночас потужний світовий виробник ГМ-культур компанія “Монсанто” заявила, що вже через 10–15 років усе насіння на нашій планеті буде трансгенне.

Але ж є такі вчені, що, попри все, досліджують вплив трансгенів?

Так, але не без шкоди для себе – якщо досліди підтверджували шкідливість трансгенів. Наприклад, у 1998 році британський учений нерозважливо оголосив по телебаченню про незворотні зміни в організмі щурів, що харчувалися генетично модифікованою картоплею. На нього розпочалися гоніння, згодом звільнили з роботи. Цього року російський вчений Ірина Єрмакова, що проводила серію експериментів на щурах (які їй не дали закінчити), заявила, про тиск на неї та інститут, у якому працює, з боку лобістів ГМО. За її словами, у Російську академію наук звернулися два академіки з вимогою зупинити дослідження, аргументувавши вимогу тим, що на російський ринок іде великий потік трансгенних продуктів, тому не треба "будоражити" людей.

Що ж так налякало виробників ГМО у її експериментах?

Серії експериментів довели, що в щурів, яких годували ГМ-соєю, понад 59% потомства загинули протягом трьох тижнів, а значна частина живих виявилася удвічі меншими за розмірами та масою тіла, вони були ослаблені та недорозвинені, згодом не давали потомства. При дослідженні внутрішніх органів виявили патологічні зміни в печінці – вона була як решето, та в сіменниках. Єрмакова зізнається, що й сама не очікувала на такі жахливі результати.

А в Україні подібні дослідження проводили?

Це мені невідомо. Але доводилося чути відгуки споживачів ГМ-продуктів. Наприклад, агроном з Інституту картоплярства розповідала про ГМ-картоплю, яка через місяць зберігання перетворилася на жовто-коричневу рідину, схожу на розплавлену пластмасу.

У яких продуктах, найімовірніше, може бути ГМО?

Це, насамперед, соя. І все що з неї вироблено – молоко, всілякі ковбаси й сосиски, кондитерські вироби, хліб, "м ясні" фарші. А ще оливкова олія, помідори, картопля, кукурудза. Українські гігієністи особливо попереджають щодо варених ковбас. Багато хто з виробників додає у м’ясний фарш генетично модифікований соєвий білок. Але ж будь-яка інформація приховується на підставі того, що рецептура продукту – комерційна таємниця.

Які світові компанії найбільше грішать на використанні генетично модифікованих продуктів?

Лідери за кількістю експериментальних полів – США й Канада. Проблема ГМО особливо стосується американських продуктів великих транснаціональних корпорацій – таких, як “Данон”, “Нестле", “Монсанто” та “Новартіс”. Саме вони є лобістами того, щоб товари не маркувалися позначкою "містить ГМО". Бо зрозуміло, що обсяги продажу зразу ж знизяться. Американська громадськість давно тисне на уряд країни, однак закон досі не прийнято. Як наслідок, європейці та японці вже не купують продукти американського виробництва. І хоча корпорації витрачають мільйони доларів щороку на рекламні кампанії щодо вигоди впровадження ГМО, вони обертаються повним провалом. І недарма в Америці – найбільшим у світі виробником та споживачем генетично модифікованої продукції – зростає кількість ендокринних хвороб, онко- та психічних захворювань, величезний відсоток людей з надмірною масою тіла.

Чи відомо Вам щось про те, що компанії та наукові інститути, які займаються біотехнологіями, оголошують про свої монопольні права на певні різновиди рослин та тварин?

Вважаю це абсурдом та безпрецедентним зухвальством претендувати на патент на життя. Генетично модифіковані організми видаються за "винахід учених". Однак ані вмонтований ген, ані, тим паче, вихідний організм не є винаходами і не можуть бути запатентованими. І все ж таки потужний тиск корпорацій робить свою справу, і нові "форми" життя усе частіше стають об’єктами власності.

Які експерименти над природою Вас найбільше вразили?

Ті, що найнебезпечніші для людини. Наприклад у картоплю вживлено білок бактеріального походження – ботулін. Його амінокислоту людський організм не сприймає і гине. Недарма ж ГМ-картоплю й колорадський жук не їсть. Відомо, що французькі генетики вживили у ДНК кролика ген медузи. Шубка тваринки набула блакитного кольору і почала світиться в темряві. Самі вчені погоджуються, що вторгнення в геном живих організмів не може пройти без наслідків. Жодна людина не може їх передбачити. Вона може запустити механізм, зупинити – ні. І вже є підтвердження – генетично змінений лосось, виведений американськими вченими, величезного розміру та маси (250 кг) несподівано став отруйно-зеленого кольору. Причому і зовні, і всередині.

Наталя Максименко