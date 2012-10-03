Соціологи кажуть, що «Наша Україна» впритул наблизилася до прохідного бар’єру

Про це повідомив сьогодні під час прес-конференції заступник директора агентства політичного консалтингу «Перспектива» Назіп Хамітов.

Рейтинг очолює Партія регіонів (26,4% серед тих, хто піде на вибори), у «Батьківщини» - 21,6%, «УДАР» - 15,9%, КПУ - 8,5%. За праві партії - «Свободу» та «Нашу Україну» готові голосувати, відповідно, 5,4% та 4,1% з тих, хто піде на виборчі дільниці.

За словами експертів, результати дослідження свідчать, що нині українці потребують ґрунтовних змін, проте їх лякає перспектива політичної війни. Тому прагматичні політичні сили можуть сподіватися на хороший результат.

Крім того, на думку експерта, в «Нашої України», на відміну від інших політичних партій, існує ще не задіяний значний електоральний резерв, тоді як більшість політсил уже досягли свого електорального максимуму.