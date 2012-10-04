Експерт: біометричні паспорти можуть перетворити Україну на поліцейську державу

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт заявив журналістам на прес-конференції.

О.Гладун перерахував низку проблем, пов’язаних з рішенням парламенту про запровадження електронних біометричних паспортів.

Зокрема, він зазначив, що згідно з ухваленим законом картка, яка буде запроваджена замість паспорта, не міститиме інформації про місце реєстрації громадянина.

Відповідно, за словами О.Гладуна, місце проживання кожній людині потрібно буде підтверджувати додатково іншими документами.

Також, за словами експерта, відповідно до закону буде запроваджений безконтактний електронний носій інформації про громадянина.

Однак, зауважив експерт, у законі не зазначено, яка саме інформація буде написана на цьому носії. І в цьому є, на його думку, велика проблема.

«Сам закон дає можливість брати інформацію з відомчих інформаційних систем, зокрема, і ту інформацію, яку, можливо, громадянин не бажає розголошувати», - сказав О.Гладун.

Він зауважив, що у зв'язку з цим виникає декілька загроз для громадян.

«Однією з них є створення поліцейської держави, коли про кожного громадянина може бути віддана будь-яка інформація», - сказав він.

За словами експерта, з цього випливає інша загроза, яка полягає у можливому витоку інформації. Зокрема, за його словами, є серйозні сумніви у можливостях держави захистити конфіденційну інформацію кожного громадянина.

Більше того, додав він, існують також сумніви щодо того, як державні або інші інститути і з якою метою, будуть таку інформацію використовувати.

Експерт зауважив, що таким чином ухвалений ВР закон спрямований не на створення демографічного реєстру, а на друк додаткових документів.

При цьому він відмовився припустити, кому саме може бути вигідним ухвалення цього документу і порадив звернутися до авторів законопроекту та державних органів, які підтримали його схвалення.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».