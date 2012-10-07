Яценюк розповів, що переговори з Кличком тривають

Про це він повідомив на прес-конференції в Дніпропетровську, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

А.Яценюк нагадав, що зараз триває процес перемовин щодо формування єдиного списку мажоритарних кандидатів ще з однією партією. За його словами, якщо таке рішення буде прийнято щодо підтримки на одних округах представників об єднаної опозиції, а на інших округах представників цієї політичної сили, то з цього приводу буде проведено окрему прес-конференцію.

«Для того, щоб прийняти остаточне рішення щодо формування списку мажоритарних кандидатів, наразі дуже мало часу. Але час ще є», - сказав А.Яценюк.

«Для того, щоб прийняти юридично це рішення є два механізми. Перший механізм –це проведення з'їзду, але це не є обов'язковим механізмом. Інший механізм - це заява суб'єкта виборчого процесу, який висунутий по відповідному одномандатому виборчому округу про те, що він підтримує іншого кандидата і знімає себе. Тому, тут є 2 виборчих механізми і, таким чином, ми можемо використати і те, й інше", - сказав голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, наразі Об’єднана опозиція проводить переговори з партією Віталія Кличка УДАР щодо можливості висунення узгоджених кандидатів-мажоритарників, які є найрейтинговішими в округах від цих двох політичних сил.

В ЗМІ з’явилася інформація, що 10 жовтня може бути проведено з’їзд «Батьківщини» для вирішення цього питання.