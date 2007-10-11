Мороз сказав, за якої умови він готовий піти у відставку

Політична рада Соціалістичної партії України проти того, щоб Олександр МОРОЗ ішов з поста лідера партії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СПУ, про це заявив сьогодні в прямому ефірі радіо «Эра-FM» секретар Політради СПУ Григорій ДАШУТІН.

Зокрема, за його словами, сьогодні на засіданні Політради СПУ було розглянуто заяву лідера Соцпартії Олександра МОРОЗА, в якій йдеться: «Якщо члени Політради вважають, що нинішній програш партії на дострокових виборах пов`язаний з особою Олександра МОРОЗА і вибраною ним стратегією, то я готовий подати у відставку з поста лідера Соціалістичної партії України».

Проте, як заявив Г.ДАШУТІН, «я і практично всі члени Політради вважають, що заміна керівництва СПУ недоцільна".

За його словами, «сьогодні претензії не до МОРОЗА, а до «інертності» місцевих лідерів, керівників міських і районних комітетів, які звикли працювати на рівні 1991 року і нічого не намагаються змінювати». Г.ДАШУТІН вважає, що саме через цю причину СПУ не одержала нових електоральних прихильників, а частина протестного електорату, що завжди підтримувала соціалістів, «пішла до БЮТ».