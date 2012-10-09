Азаров доручив голові Держкомтелерадіо провести нараду щодо ТВі

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Голові Державного комітету телебачення та радіомовлення Олександру Курдіновичу вивчити питання ретрансляції програм Телеканалу ТОВ ТРК «ТелеРадіоСвіт» (логотип «ТВі») у кабельних мережах, повідомляє прес-служба Кабміну.

З відповідним проханням Глава Уряду звернувся і до Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимира Манжосова.

Як відомо, в ЗМІ піднято тему проблемності подачі сигналу каналу ТВі в кабельних мережах деяких регіонів. Зважаючи на передвиборчий період, це питання набуло широкого резонансу. Зокрема, поширюється інформація щодо використання суто господарських спорів для нібито тиску на опозиційний телеканал.

Микола Азаров доручив провести 10 жовтня нараду, на якій ґрунтовно розглянути це питання, враховуючи всі його аспекти.