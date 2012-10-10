Ради безпеки України та Росії підписали план співпраці
05:07, 10 жовтня 2012Політика
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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв і секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев підписали план співробітництва між апаратами РНБО України та РБ Росії на 2013-2014 роки.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.
Церемонія підписання відбулася у Ялті в рамках візиту до України делегації Російської Федерації на чолі із секретарем Радбезу М.Патрушевим.
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