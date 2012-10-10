В опозиції думають, що полювання на караванського стрільця - реаліті-шоу

Епопею з пошуками "караванського" стрільця у новинах вже називають першим українським реаліті-шоу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Володимир Ар'єв.

"Тільки чомусь це, з дозволу сказати, "шоу", відбувається перед виборами", - додав він.

На думку нардепа, уся поведінка МВС свідчить про те, що у них є наказ - не ловити, а тягнути час, щоб до 28 жовтня люди між собою обговорювали новинний серіал, а не корупційну владу.

Ар'єв назвав це "звичайним прийомом переключення уваги мас".

"Зловлять 25-27 жовтня", - припускає Ар'єв.