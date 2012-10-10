В опозиції думають, що полювання на караванського стрільця - реаліті-шоу
10:48, 10 жовтня 2012Політика
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Народний депутат Володимир Ар’єв називає епопею з пошуками стрільця передвиборчим шоу.
Володимир Ар’єв називає епопею з пошуками стрільця передвиборчим шоу
Епопею з пошуками "караванського" стрільця у новинах вже називають першим українським реаліті-шоу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Володимир Ар'єв.
"Тільки чомусь це, з дозволу сказати, "шоу", відбувається перед виборами", - додав він.
На думку нардепа, уся поведінка МВС свідчить про те, що у них є наказ - не ловити, а тягнути час, щоб до 28 жовтня люди між собою обговорювали новинний серіал, а не корупційну владу.
Ар'єв назвав це "звичайним прийомом переключення уваги мас".
"Зловлять 25-27 жовтня", - припускає Ар'єв.
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