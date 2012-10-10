«УДАР»: місцева влада на Хмельниччині погрозами примушує людей агітувати за ПР

Про це йдеться у зверненні народних депутатів України, які зараз балотуються до ВР за списком партії “УДАР”, до Генерального прокурора України та голови Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна.

У зверненні йдеться про численні скарги від жителів міста, представників малого і середнього бізнесу, які скаржаться на тиск місцевого керівника, його вимоги вивісити на своїх підприємствах прапори ПР. Люди жаліються, що їх викликають у робочий час до райадміністрації, де погрожують розправитися за неправильне голосування вже після 29 жовтня і вимагають відмовитися від своїх політичних вподобань на користь ПР.

«Його висловлювання, зокрема, про те, що “ж...и розікрали країну ” підпадають відразу під кілька статей кримінального кодексу» - йдеться у заяві.

Також разом із зверненням представники партії передали до відповідних установ факти, в тому числі і аудіодокази тиску на виборців і антисемітських ксенофобських висловлювань чиновника, який відверто бахвалиться своєю безкарністю, покровительством керівництва області, намагаючись таким чином залякати співрозмовників та примусити їх підтримувати партію влади.

В зверненні “УДАР” просить відповідні структури розібратися у ситуації, і в разі підтвердження фактів притягти голову Волочиської районної адміністрації до відповідальності, а на час розслідування відсторонити його від посади як людину, що порушує виборче законодавство та Конституцію України.