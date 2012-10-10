Третьяков: Суд фактично визнав, що Парцхаладзе є справжнім кандидатом від влади

Про це на прес-конференції в Києві повідомив опозиційний депутат Олександр Третьяков.

«Парцхаладзе звинуватив мене у наклепі за те, що я, посилаючись на численні повідомлення ЗМІ, сайтів кандидата Парцхаладзе та Святошинської райдержадміністрації, в своєму інтерв’ю газеті «Аргументи і факти в Україні» назвав пана Парцхаладзе справжнім кандидатом від влади по округу №218», - заявив Олександр Третьяков.

За словами опозиційного депутата, суд відмовив Парцхаладзе в розгляді позову. Отже, тим самим суд визнав, що саме Лев Парцхаладзе – справжній кандидат від влади. «Тепер це юридичний факт!» - наголосив Олександр Третьяков.

Свої слова Олександр Третьяков проілюстрував фотографіями та текстами із офіційного сайту Л. Парцхаладзе та скріншотами з офіційного сайту Святошинської РДА. Щодо останнього державного Інтернет-ресурсу опозиційний політик зазначив, що той «фактично перетворився на Інтернет-штаб Льва Парцхаладзе».

Також депутат висловив готовність відстояти свою правоту в суді чи на будь-якому іншому публічному майданчику.

Олександр Третьяков переконаний, що влада запустила на виборах хитру схему, коли є офіційний кандидат від Партії регіонів і «тіньовий». «Офіційний збирає на себе весь негатив і не має жодних шансів на перемогу. А «перевертень» балотується як незалежний, але одразу після виборів вступить до Партії регіонів», - сказав депутат. На його думку, киян не вдалося обдурити й вони розібралися, хто в окрузі №218 є справжнім кандидатом від Партії регіонів. «Це - депутат Київради Лев Парцхаладзе», - підсумував Олександр Третьяков.

Коментуючи залучення до позову Парцхаладзе у якості співвідповідача журналістів газети «Аргументи і факти», Третьяков зазначив:«Зводити рахунки з журналістами, користуючись такими перевагами як підтримка влади, великі гроші і «ручні» суди - щонайменше, некрасиво. Як у глави медіахолдингу, у мене було безліч непростих ситуацій з пресою, але я ніколи не дозволяв собі користуватися своїм становищем і зв'язками, щоб з'ясовувати стосунки і зводити рахунки зі ЗМІ в судах».

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.