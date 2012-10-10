Третьяков: Влада використовує проти мене адмінресурс

Про це він повідомив на прес-конференції, присвяченій судовому позову кандидата в народні депутати Лева Парцхаладзе до Олександра Третьякова і колективу видання «Аргументи і факти в Україні».

«Адмінресурс використовується проти того, на кого подали в суд. Якщо подали проти мене, то в принципі, зрозуміло, що вибори йдуть в режимі Парцхаладзе проти Третьякова, причому Парцхаладзе користується підтримкою влади», - заявив політик.

«Зверніть увагу, що всіх інших кандидатів не чіпають, - сказав депутат, - В даному ж випадку на окрузі дана команда ЖЕКам зривати мої агітматеріали та оголошення».

За словами Третьякова, щодо цих фактів є багато свідчень, а також очевидців, готових це підтвердити. Також опозиційний депутат повідомив, що директорам ряду шкіл не дозволили проводити зустрічі з ним як з кандидатом у народні депутати, причому таку команду керівництво шкіл одержало зі штабу кандидата від влади. «Дана команда по Святошину - працювати проти Третьякова», - сказав політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 жовтня суд відмовив Льву Парцхаладзе в судовому розгляді позову проти Третьякова і колективу видання «Аргументи і факти в Україні».

«Парцхаладзе звинуватив мене в наклепі за те, що я, посилаючись на численні повідомлення ЗМІ, сайти кандидата Парцхаладзе і Святошинської райдержадміністрації, в своєму інтерв'ю газеті «Аргументи і факти в Україні» назвав пана Парцхаладзе справжнім кандидатом від влади по округу № 218», - заявив Олександр Третьяков.

За словами опозиційного депутата, суд відмовив Парцхаладзе в розгляді позову. Отже, тим самим суд визнав, що саме Лев Парцхаладзе - справжній кандидат від влади. «Тепер це юридичний факт!» - зазначив Третьяков.