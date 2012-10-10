У керівництві легкоатлетичної збірної продовжуються чистки

Відповідний наказ був підписаний 9 жовтня, повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби молоді та спорту.

Р.Руссу звільнено у зв'язку з невиконанням низки пунктів контракту, на підставі ст.36 КЗпП України та акту Держмолодьспорту України від 13 вересня 2012 року та пояснювальної записки від 20 вересня 2012 року.

Крім того, сьогодні, 10 жовтня, наказом Державної служби молоді та спорту України з посади старшого тренера штатної збірної команди України з легкої атлетики звільнено Костянтина Степанцова.

К.Степанцова також звільнено на підставі невиконання низки пунктів контракту.

Як повідомляв УНІАН, раніше спецкомісія Держслужби виявила факти нецільового використання керівництвом збірної з легкої атлетики бюджетних коштів, виділених на підготовку спортсменів

За результатами роботи спецкомісії зі своїх посад було звільнено державного тренера збірної Валерія Александрова та головного тренера Олександра Апайчева.