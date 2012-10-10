Найбільше в телевізорі Партії регіонів

Про це свідчить моніторингу ЗМІ за 1-7 жовтня, проведений асоціацією «Спільний простір» та Комітетом «Рівність можливостей».

Зокрема, найактивніше 1-7 жовтня на телебаченні була представлена Партія регіонів (52,3%) від загальної кількості передвиборчої та політичної інформації. На другому місці Об’єднана опозиція "Батьківщина" – 13,6%. Найпасивніше висвітлювалася діяльність партії "Свобода" – 0,9%. Про "УДАР", "Україну - Вперед!" та КПУ телеканали подавали інформацію порівняно збалансовано в межах цієї групи: від 3,7% до 5,5%.

Уперше з початку виборчої кампанії на телебаченні негативної інформації про Партію регіонів було більше, ніж нейтральної. Це пов’язано із серією сюжетів про зловживання представника Партії регіонів у мажоритарному окрузі №24. Такі сюжети були подані на трьох каналах, що входять до медіа-групи Віктора Пінчука – Новому каналі, СТБ та ICTV. Сумарно майже 70% негативу про Партію регіонів за тиждень подано саме на цих телеканалах.

До інформації про Партію регіонів, крім суто партійної діяльності, входять повідомлення, в яких Президент, урядовці та представники місцевої влади виступають як представники партії та використовують службове становище для політичної агітації. У цій загальній кількості інформації про Партію регіонів 30% - це суто партійна діяльність. І майже стільки ж – діяльність урядовців-"регіоналів". Частка інформації про Президента, який теж агітує за партію влади, на телебаченні становила 16% від загальної кількості про ПР. Офіційно канали жодного разу не представляли Віктора Януковича як члена партії, але в сюжетах прослідковувалася прихована агітація та озвучування програмних тез.

Із загальної кількості позитивної інформації про Партію регіонів – 60% - це діяльність урядовців. А з негативної інформації понад 50% - критика представників Партії регіонів в областях.

Експерти відзначають, що Перший національний - найбільше відверто симпатизує владі. Позитиву про Партію регіонів майже у 5,5 разів більше, ніж негативу. ТРК «Україна» та Інтер – належать до каналів, які подають інформацію досить повно, різносторонньо. Але прихильні до Партії регіонів – інформації в позитиві більше, ніж нейтральної. ICTV та СТБ – зазвичай досить прихильні до влади, цього тижня подали дуже багато критики. Новий канал – порівняно збалансовано подав інформацію про усі партії, крім Партії регіонів. Про цю політичну силу багато негативу. 1+1 – передвиборчі новини подає порівняно збалансовано, без явних симпатій та антипатій. TVi - кількість інформації про політичні сили не є збалансованою. 5 канал - опозиційний до влади. Найбільше інформації про Об’єднану опозицію. Жодного повідомлення про "Свободу" та "Україну - Вперед!". А також жодним словом не згадав діяльність Президента.

Експерти аналізували інформаційні програми на 9 загальноукраїнських каналах: 1+1, TVi, Новий канал, Інтер, Перший Національний, ТРК "Україна", ICTV, СТБ, 5 канал. Відстежували висвітлення діяльності 6 політичних партій з найвищим рейтингом на момент старту виборчої кампанії: Партія регіонів, Об’єднана опозиція "Батьківщина", "УДАР", "Свобода", КПУ, "Україна – Вперед!".