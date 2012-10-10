Магера: Треба ходити на вибори, а не сидіти перед телевізором

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.Магера висловив сьогодні у ефірі "5 каналу".

"Треба ходити на вибори, а не сидіти вдома, перед телевізором або у Facebook. Суспільство має бути громадянське активне і свідоме, і розуміти, що в цій країні вони живуть, що в цій країні жити їм, їхнім дітям, їхнім онукам. Для цього треба ставитися відповідально. І по-друге, повинна бути солідарність між такими громадянсько активними людьми", - сказав А.Магера.

Заступник голови ЦВК нагадав, що кампанії з виборів до парламенту у 2006 та 2007 році мали менш нарікань, як з боку учасників виборчого процесу, так і з боку спостерігачів. "Причин тут є багато. Мабуть влада хотіла ці вибори провести чесно та демократично, а по-друге, політичні партії відносно коректно ставилися один до одного. Зараз заяви (влади – УНІАН) є, але я хотів би, щоб заяви збігалися з діями", - зазначив він.