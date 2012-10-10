Магера: Треба ходити на вибори, а не сидіти перед телевізором
Заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Андрій Магера вважає, що висока явка виборців 28 жовтня може запобігти масовій фальсифікації результатів виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.Магера висловив сьогодні у ефірі "5 каналу".
"Треба ходити на вибори, а не сидіти вдома, перед телевізором або у Facebook. Суспільство має бути громадянське активне і свідоме, і розуміти, що в цій країні вони живуть, що в цій країні жити їм, їхнім дітям, їхнім онукам. Для цього треба ставитися відповідально. І по-друге, повинна бути солідарність між такими громадянсько активними людьми", - сказав А.Магера.
Заступник голови ЦВК нагадав, що кампанії з виборів до парламенту у 2006 та 2007 році мали менш нарікань, як з боку учасників виборчого процесу, так і з боку спостерігачів. "Причин тут є багато. Мабуть влада хотіла ці вибори провести чесно та демократично, а по-друге, політичні партії відносно коректно ставилися один до одного. Зараз заяви (влади – УНІАН) є, але я хотів би, щоб заяви збігалися з діями", - зазначив він.