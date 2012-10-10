Яценюк: американці навчають регіоналів гарних слів про євроінтеграцію

Про це політик заявив в інтерв'ю Савіку Шустеру на Першому національному.

Відповідаючи на запитання, чи працюють з ним закордонні політтехнологи, він заявив: "Ні. Я пройшов цей етап".

"Треба щоб працювали українці. У мене був непростий, я вам скажу, досвід, і не прості враження про роботу з іноземними фахівцями, експертами, аналітиками. Часто густо, здається, що вони все-таки працюють як найманці", - сказав політик.

При цьому Яценюк заявив, що Партія регіонів є далекою від демократії.

"Вони дуже далекі від демократії. Щоправда, хороші слова вони говорять, у них там непогані політтехнологи. До речі, з ними працюють американці. Вони їх вчать хорошим завченим фразам. Про європейську інтеграцію…", - цитує інтерв'ю Українська правда.