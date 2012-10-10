У Львові відбудеться Марш слави УПА

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

На свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке припадає на неділю, 14 жовтня, львівська громадська організація «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» спільно з організацією «Пласт» та учасниками військово-історичних клубів проведуть піший Марш слави УПА. Участь у дійстві візьмуть близько трьохсот осіб, переодягнених у форму повстанців, з використанням кінноти.

Все дійство розпочнеться о 12.00 з площі Митної у центрі Львова, далі колона пройде площею Галицькою, площею Міцкевича, проспектом Свободи, перед Оперним театром на вулицю П.Беринди. Закінчиться урочиста хода на площі Ринок, перед будинком міської Ратуші.

Як повідомили УНІАН в управлінні культури Львівської міської ради, під час Маршу слави УПА буде тимчасово призупинено рух транспорту для проходження колони.