У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь Валерія Нечипоренка

Сьогодні у місті Коростень Житомирської області в гімназії №4 відкрито меморіальну дошку на честь письменника, заслуженого журналіста України, багаторічного заступника генерального директора інформаційного агентства УНІАН Валерія Нечипоренка.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті меморіальної дошки взяли керівники Коростеня, учні гімназії, письменники та журналісти - загалом близько 100 осіб.

Промовці на урочистостях зазначали, що відкриттям меморіальної дошки у школі, де колись навчався В.Нечипоренко, вшановано пам’ять про нього.

Відкриття меморіальної дошки відбулося у рамках Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Просто на Покрову», що проходить у Коростені 12-14 жовтня за підтримки міської ради та РДА.

Довідка УНІАН. В.Нечипоренко народився в 1955 році у Коростені. Закінчив Житомирський педагогічний інститут, працював шкільним вчителем, інструктором райкому комсомолу. Працював у газеті «Радянська Житомирщина», головним редактором газети “Житомирський вісник”, у газетах “Фінансова Україна”, “День”, “Всеукраїнські відомості”.

З лютого 1999 року по березень 2011 року був заступником генерального директора УНІАН.

Написав 12 художніх і науково-популярних книг, що перекладалися англійською, японською, польською та іншими мовами, лауреат премії Спілки письменників за краще оповідання 1996 року.

В.Нечипоренко пішов з життя 27 березня 2011 року.