Суд Харкова вирішив, що мітинг Яценюка незручний для людей, і заборонив його

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», таке рішення суд прийняв учора, 13 жовтня.

Прес-секретар Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Юлія Германова зазначила в коментарі УНІАН, що в мотивувальній частині рішення суду, зокрема, наголошується, що міське управління міліції та погоджувальна комісія Харківської міської ради вважають недоцільним проводити цей захід через можливість ускладнення руху транспорту та можливість порушення прав громадян, які не беруть участь у заході.

«Комісія виходила з того, що майдан Свободи та вулиця Сумська у Харкові є одним із найулюбленіших місць відпочинку мешканців та гостей Харкова, де постійно перебуває велика кількість громадян. Також позивач вважає, що при проведення цього заходу існує реальна загроза порушення громадського порядку, а також порушення прав і свобод інших громадян, які не беруть участь у вказаному масовому заході», - йдеться в судовій ухвалі.

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов міськради в повному обсязі та постановив: «Обмежити право на збори шляхом заборони Харківській обласній організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», її міським та районним партійним організаціям в особі Єфремової Ірина (заступник голови облорганізації ВО «Батьківщина» - УНІАН) та іншим учасникам цієї акції проведення 15 жовтня 2012 року з 12:00 до 20:00 мирного зібрання громадян – зустрічі з виборцями на майдані Свободи в Харкові із використанням звукопідсилюючої техніки, світлового обладнання, сценічних конструкцій, агітаційних наметів тощо».

Ю.Германова зазначила, що представник позивача на судове засідання не з’явився.

У прес-службі «Батьківщини» наголосили, що Об’єднана опозиція оскаржує рішення Харківського окружного адміністративного суду.

При цьому в опозиції зазначили, що 9 серпня на майдані Свободи проходив чисельний мітинг Комуністичної партії, також постійно відбуваються масові заходи, які проводить місцева влада.

Як повідомлялося, Чернігівський окружний адміністративний суд двічі забороняв проводити мітинг Об’єднаної опозиції «Батьківщина» на Красній площі Чернігова, запланований на 1 жовтня. Суд посилався на те, що місцева влада та органи самоврядування нібито не зможуть забезпечити охорону громадського порядку під час мітингу. Об’єднана опозиція оскаржила це рішення, і Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу «Батьківщини» і скасував рішення Чернігівського адмінсуду як незаконне.